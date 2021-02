Vlahovic: “Vincere è fondamentale: andare a casa con il sorriso non ha prezzo. Voglio continuare a migliorare”

Dusan Vlahovic, autore di un gol e un assist nel 3-0 finale contro lo Spezia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione della squadra. Ecco le sue parole:

Vittoria che dà morale?

“Sapevamo che questa partita valeva tanto. L’abbiamo preparata tutta la settimana cercando di dare il massimo per portare a casa i tre punti che erano fondamentali per noi. Voglio ringraziare tutti i compagni e il mister per questa partita che dopo la sconfitta di Genoa valeva tanto”.

Adesso serve continuità, non basta un risultato

“Dobbiamo continuare così, la continuità è importante in tutto ciò che si fa. Dobbiamo dare tutto e stringere i denti perché la prossima partita sarà dura. Abbiamo dimostrato di essere squadra e dobbiamo continuare così tutti insieme per fare qualcosa di importante”.

Bastava darti fiducia per vedere questo rendimento?

“Lo ho già detto tante volte e lo ripeterò tante altre: non so come ringraziare mister Prandelli. È arrivato in un momento non tanto buono per me, mi ha dato fiducia e io devo ripagarla. Voglio diventare sempre più forte, sto lavorando sempre più duramente per diventarlo perché solo il lavoro permette di migliorare”.

Sei cambiato tanto anche nell’atteggiamento. Prima ti abbattevi, adesso con gli incoraggiamenti del Mister ti carichi e riparti

“Quando hai qualcuno che crede in te è tutto molto più facile. La sua parola vale tanto per me, non posso descrivere a parole quanto devo a Prandelli. L’importante, però, è la squadra. Vincere è importantissimo e quando vai a casa con una vittoria e il sorriso non ha prezzo”.

LEGGI ANCHE: