Dusan Vlahovic per la prossima stagione potrebbe andare in prestito. I rapporti con l’Hellas Verona dopo l’operazione Amrabat sono buoni e questo potrebbe spingere il serbo a Verona dove troverebbe maggiore continuità. La pista da escludere è quella che porta a Empoli, difficilmente accetterebbe il centravanti di giocare in B. Zurkowski invece è destinato a restare in azzurro, a Corsi piacciono Ranieri e Gori. Lo scrive La Nazione.

