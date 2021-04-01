Vlahovic: "Testa già al Genoa, dobbiamo ripartire e dare più di tutto. Serbia? Speriamo di andare in Qatar"

Vlahovic parla della sfida di sabato e delle partite fatte con la sua Nazionale

"E' andata bene in Nazionale - ha detto Dusan Vlahovic ai canali ufficiali della Fiorentina -, abbiamo preso 7 punti dei possibili 9, siamo contenti. Speriamo di andare in Qatar, daremo tutto per andare al Mondiale. Gol contro Irlanda? Sì bello, importante è che abbiamo vinto. Ora sono tornato qui, testa già a sabato, dobbiamo far bene, ripartire. Di sicuro a Genoa sarà una trasferta difficile, buona squadra, dobbiamo dare tutto e anche di più".

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