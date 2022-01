Con la rete messa a segno questa sera, quella dello 0-1, in Napoli-Fiorentina, Dusan Vlahovic è diventato il giocatore di Serie A ad aver segnato più gol complessivi fra tutte le competizioni in questa stagione: sono 19 le esultanze del serbo, 16 in Serie A e 3 in Coppa Italia. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com

