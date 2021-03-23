Vlahovic scrive: "Grazie Prandelli per tutto quello che hai fatto per me, non lo dimenticherò mai"

Dusan Vlahovic è il giocatore della Fiorentina che più ha beneficiato del cambio in panchina, questo il messaggio di saluto a Prandelli

Arriva il primo saluto social da parte di uno dei giocatori della Fiorentina nei confronti di Cesare Prandelli che oggi si è dimesso dall'incarico. Dusan Vlahovic ha voluto salutare cosi il tecnico che gli ha fatto svoltare la carriera con una media quasi di un gol a partita, questo il messaggio scritto dal centravanti serbo: "Non dimenticherò mai tutto quello che hai fatto per me, e non smetterò mai di ringraziarti. In bocca al lupo per tutto"

IL RETROSCENA SU PRANDELLI, DIMISSIONI GIA DOPO IL MILAN

https://www.labaroviola.com/meini-prandelli-aveva-deciso-di-dimettersi-domenica-la-fiorentina-ha-provato-a-chiedergli-di-ripensarci/134669/