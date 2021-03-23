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Vlahovic scrive: "Grazie Prandelli per tutto quello che hai fatto per me, non lo dimenticherò mai"

Dusan Vlahovic è il giocatore della Fiorentina che più ha beneficiato del cambio in panchina, questo il messaggio di saluto a Prandelli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 marzo 2021 23:26
Vlahovic scrive: "Grazie Prandelli per tutto quello che hai fatto per me, non lo dimenticherò mai" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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Vlahovic scrive: "Grazie Prandelli per tutto quello che hai fatto per me, non lo dimenticherò mai"

Arriva il primo saluto social da parte di uno dei giocatori della Fiorentina nei confronti di Cesare Prandelli che oggi si è dimesso dall'incarico. Dusan Vlahovic ha voluto salutare cosi il tecnico che gli ha fatto svoltare la carriera con una media quasi di un gol a partita, questo il messaggio scritto dal centravanti serbo: "Non dimenticherò mai tutto quello che hai fatto per me, e non smetterò mai di ringraziarti. In bocca al lupo per tutto"

IL RETROSCENA SU PRANDELLI, DIMISSIONI GIA DOPO IL MILAN

https://www.labaroviola.com/meini-prandelli-aveva-deciso-di-dimettersi-domenica-la-fiorentina-ha-provato-a-chiedergli-di-ripensarci/134669/

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