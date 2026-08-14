Vlahovic saluta la Juventus: "Sarete sempre casa mia, ho lasciato un piccolo segno nella storia"

L'attaccante serbo ha salutato la maglia bianconera

Con l'ufficialità del suo approdo nella Süper Lig turca al Beşiktaş — dove riabbraccerà il suo ex tecnico ai tempi della Fiorentina, Vincenzo Italiano — si chiude definitivamente l'avventura bianconera di Dušan Vlahović. L'ormai ex numero 9 della Juventus ha affidato a un lungo post su Instagram il suo accorato saluto all'ambiente torinese.

L'addio, tuttavia, lascia una scia di indifferenza: dopo mesi di estenuanti tira e molla e trattative estenuanti, la tifoseria della Vecchia Signora ha accolto la lettera con un certo distacco, visibilmente stancata dalle ultime vicende legate al serbo.

"Un sogno enorme e un'eredità pesante"

Attraverso i propri canali social, il centravanti ha ripercorso così i suoi anni a Torino:

"Ci sono frangenti in cui è davvero complicato trovare le parole giuste, e questo è proprio uno di quelli. Quando sono sbarcato a Torino portavo dentro un sogno gigantesco, la smania di dimostrare il mio valore e il profondo orgoglio di vestire una divisa che trasuda una storia incredibile. Oggi la mia tappa alla Juventus giunge al termine. È stato un cammino intenso, scandito da trionfi, reti e grandi soddisfazioni, ma anche da momenti complicati. Una cosa è certa: ho sempre cercato di spingere al massimo ogni volta che ho calpestato quel prato, perché questa maglia rappresenta la storia del calcio italiano e gliene sarò eternamente riconoscente."

I ringraziamenti alla società e alla città

Spazio poi alle menzioni d'onore per chi lo ha accompagnato nel suo percorso torinese:

"Ci tengo a ringraziare la Juventus, Andrea Agnelli, John Elkann e l'intera proprietà, senza dimenticare chi lavora quotidianamente dietro le quinte, i tecnici e, sopra ogni altra cosa, i miei compagni. Insieme abbiamo condiviso ben più dei classici novanta minuti di gioco: certi ricordi me li porterò dentro per sempre. Un grazie speciale va anche a Torino, una città che mi ha spalancato le porte e che ho sentito come casa mia. Qui sono maturato non solo sul rettangolo di gioco, ma soprattutto dal punto di vista umano."

Un pensiero ai tifosi e l'ultimo saluto

Infine, un passaggio dedicato alla piazza bianconera e il congedo definitivo: