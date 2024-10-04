Vlahovic rifiuta il rinnovo con la Juventus e vuole andare a scadenza se non gli danno 10 milioni l'anno

Vlahovic adesso guadagna 12 milioni netti a stagione e la Juventus vorrebbe abbassare il suo ingaggio

Alla Juventus inizia a esserci fretta per il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic, che andrà in scadenza il 30 giugno del 2026. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e tutto il club bianconero vogliono a tutti i costi evitare il ripetersi di un nuovo 'caso Chiesa'. Ricordiamo che questa estate Federico Chiesa, arrivato a un anno dalla scadenza del contratto, è stato ceduto al Liverpool per 12 milioni più 3 di bonus (generando un impatto economico negativo sull’esercizio 2023/2024 pari a 3 milioni), per evitare di essere perso a parametro zero fra un anno. Se la stessa cosa si ripetesse con Vlahovic, le conseguenze sarebbero ancora più sanguinose per le casse della Juventus.

Vlahovic, arrivato alla Juventus a gennaio del 2022 per 70 milioni di euro più 10 di bonus (con un bilancio fino a questo momento di 108 partite e 45 gol), ha un contratto fino al 2026 con uno stipendio a salire destinato ad arrivare a quota 12 milioni di euro netti. Fra le parti ci sono stati dei contatti concreti per il rinnovo fino all'inverno scorso: Vlahovic voleva capire quali fossero i programmi della Juventus, anche alla voce 'allenatore', e valutare eventuali proposte durante l'estate (e non ne sono arrivate, per lo meno nessuna con un'offerta di ingaggio superiore a quello pattuito con la Juventus).

Ora le parti si stanno rimettendo al lavoro, per arrivare al più presto a una soluzione, che però sembra molto lontana. Il piano della Juventus, in estate, era quello di avviare i colloqui entro fine settembre, per poi arrivare a una definizione entro la fine dell'anno solare 2024. Secondo quanto riferisce Telelombardia, l'idea della Juventus sarebbe quella di un prolungamento del contratto fino al 2028 o 2029 con un ingaggio da 8 milioni più bonus, spalmando così su più anni parte dei soldi dovuti a Vlahovic fino al 2026.

L'attaccante serbo, classe 2000, non gradirebbe questa proposta, non volendo scendere sotto i 10 milioni più bonus. I piani della Juventus al momento quindi non trovano sponda nel giocatore e nel suo entourage: Darko Ristic, l'agente di Vlahovic, è atteso a Torino non prima di dicembre, per provare ad arrivare a una soluzione.

Il club bianconero vuole evitare a tutti i costi che il serbo si avvicini pericolosamente alla scadenza del contratto. L'obiettivo resta sempre quello di rinnovare, sia per continuare a puntare su Vlahovic, sia per poi metterlo eventualmente sul mercato al prezzo deciso dalla Juventus. L'interesse del giocatore, invece, potrebbe diventare sempre di più quello di andare a scadenza, per poi trovare un'altra squadra alle sue condizioni. Lo scrive Calciomercato.com

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