“Perché, perché…” grida Mandragora. Poi le lacrime, infortunio piuttosto serio. Rischio lungo stop

Lo scarso equilibrio durante il tiro ha portato Mandragora all'infortunio

La sensazione è che la sua Fiorentina dovrà fare a meno di Rolando Mandragora. Il centrocampista della Fiorentina è uscito in lacrime dal campo lasciando spazio a Richardson. Al 40' l'ex Torino colpisce un palo nonostante lo scarso equilibrio. Ed è proprio questo dettaglio a portare l'infortunio del centrocampista che con il ginocchio fa una torsione innaturale. Mandragora si accascia a terra e chiede subito il cambio. Mentre esce dal campo tra le lacrime e le mani nei capelli urla: "Perchè, perchè...". Insomma la situazione sembra abbastanza seria.

Adesso Palladino dovrò riadattare il suo centrocampo visto che Mandragora era uno dei giocatori più utilizzati in questa stagione. Nella speranza che alla fine non sia nulla di grave. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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