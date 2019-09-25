Vlahovic: "Ribery è un vero campione, la sua mentalità è da top player. Un onore giocare al suo fianco"
Queste le parole rilasciate a DAZN dall'attaccante viola Dusan Vlahovic: "Ribery è un campione, un professionista straordinario. La sua mentalità è da top player, giocare al suo fianco è un vero piace...
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2019 21:43
Queste le parole rilasciate a DAZN dall'attaccante viola Dusan Vlahovic: "Ribery è un campione, un professionista straordinario. La sua mentalità è da top player, giocare al suo fianco è un vero piacere".