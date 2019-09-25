Vlahovic: "Ribery è un vero campione, la sua mentalità è da top player. Un onore giocare al suo fianco"

Queste le parole rilasciate a DAZN dall'attaccante viola Dusan Vlahovic: "Ribery è un campione, un professionista straordinario. La sua mentalità è da top player, giocare al suo fianco è un vero piace...

A cura di Redazione Labaroviola 25 settembre 2019 21:43

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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