Commisso magari troverà tempo e modo per un colloquio un po’ più approfondito degli altri con Dusan Vlahovic. Per fargli i complimenti certo, ma anche e soprattuto per provare a convincerlo a firmare. Altrimenti per non rischiare di svalutarlo, non resterebbe che una soluzione: cederlo al miglior offerente. E le squadre interessate a sborsare un bel po’ di milioni per l’attaccante serbo sono già tante in Europa. Commisso lo sa, e farà di tutto per trattenerlo. Eppure dino ad oggi i tentativi di Barone e Pradè per rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 sono andati a vuoto e l’offerta presentata (ingaggio vicino ai 2 milioni e prolungamento fino al 2025) non è stata nemmeno presa in considerazione da Ristic, agente di Dusan. Serve uno sforzo economico in più e aspetto forse ancor più importante, un progetto tecnico ambizioso. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, MILENKOVIC DEVE RITROVARE SE STESSO. FUTURO? O CESSIONE SUBITO O DA SVINCOLATO TRA UN ANNO E MEZZO