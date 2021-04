Milenkovic deve ritrovare se stesso. Futuro? O cessione subito o da svincolato tra un anno e mezzo

Nikola dove sei? E’ un po’ la domanda che si stanno facendo ultimamente i tifosi della Fiorentina che faticano a riconoscere Milenkovic. Per lui sarà da chiarire l’argomento futuro. Il suo accordo con il club viola scadrà nel giugno 2022, praticamente una data dietro l’angolo. E se non ci sarà la firma sul prolungamento rimangono due soluzioni: la cessione ala fine di questa stagione oppure la partenza da svincolato fra un anno e mezzo. Quest’ultima ipotesi sarebbe del tutto sconveniente dal punto di vista economico per il club di Commisso. Per il difensore non mancano certamente le pretendenti, soprattuto in Premier, e una soluzione sarà trovata magari anche a cifre elevate. Si parla di una valutazione altissima, ma questo finale di stagione sarà decisivo anche da questo punto di vista. Lo riporta il Corriere dello Sport.

