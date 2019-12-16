Vlahovic: "Questa gara può dare una svolta alla nostra stagione. Voglio ripagare Montella della fiducia"

Così è intervenuto nella mixed zone Dusan Vlahovic: "Questo gol è davvero importante, voglio ringraziare i miei tifosi ed i miei compagni, dobbiamo far bene anche contro la Roma. Questa gara può dare...

Così è intervenuto nella mixed zone Dusan Vlahovic: "Questo gol è davvero importante, voglio ringraziare i miei tifosi ed i miei compagni, dobbiamo far bene anche contro la Roma. Questa gara può dare una svolta alla nostra stagione, siamo sulla strada giusta per far bene. L'abbraccio con Montella è stato spontaneo, mi ha sempre sostenuto, voglio ripagarlo per la fiducia che mi ha dato. Devi sempre dare il 100%, solo in quel modo si può fare il risultato. Ho segnato 5 gol ma in realtà sono 3 perchè i 2 di Cagliari non valgono, voglio solo parlare dei gol che sono davvero utili".