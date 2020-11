CorSport, Vlahovic prima vuole diventare il bomber della Fiorentina poi finalmente il rinnovo

Vlahovic, scrive oggi il Corriere dello Sport, sogna di farsi lui il bomber di riferimento di questa sua Fiorentina, come mostrato di saper fare anche con la Primavera. Aveva cominciato bene un anno fa, con tre doppiette realizzate prima dello stop della stagione per la pandemia, poi qualche meccanismo si è inceppato. Servono i suoi gol per tutto, anche per arrivare a mettere quella firma, annunciata da mesi, su un nuovo contratto, più lungo rispetto al 2023 attuale. Il riscatto, insomma, deve parlare serbo.

