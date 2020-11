CorSport, Milenkovic, la Fiorentina farà di tutto per tenerlo ma occhio ai top club europei

La dirigenza della Fiorentina farà di tutto per convincere Nikola Milenkovic con un prolungamento di contratto, oltre al 2022. Non sarà impresa scontato, lo ha spiegato con attenzione il ds Pradè all’india della fine del mercato estivo. I viola son pronti a giocarsi tutte le carte, anche per evitare la beffa dello svincolo. Fu Corvino a scovare lui e Vlahovic. Arrivare fino ad un passo dalla rottura, per chiudere ad una cifra complessiva inferiore ai 7 milioni. Milenkovic fu il primo a raggiungere Firenze.

Per il centrale difensivo in passato c’è stato chi era arrivato ad offrire oltre 30 milioni, mentre sull’attaccante, nei mesi scorsi, si sono concentrate le attenzioni di diversi top club: adesso tocca alla Fiorentina sfruttare l’occasione. Nelle prossime settimane sarà l’entourage del difensore eventualmente a provare a definirne il futuro, consapevole di avere sulle sue tracce top club capaci di offrire anche una vetrina internazionale. Prima di tutto, però, lui vuole riportare in alto la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

