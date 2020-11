CorSport, Pezzella lavora ancora a parte, resta in dubbio la sua presenza per il Benevento

Il marchio di fabbrica di Prandelli è il 4-2-3-1, l’obiettivo è quello di mettere in pratica il cambio tattico subito alla ripresa del campionato, ma come detto non mancano le difficoltà di realizzazione per le assenze all’interno del gruppo. O per le condizioni fisiche ancora non ottimali di un elemento fondamentale per la difesa qual è German Pezzella: anche ieri il centrale argentino ha continuato a svolgere un programma personalizzato per completare il pieno recupero dall’infortunio al piede, così ad una settimana di distanza dalla partita contro i giallorossi di Filippo Inzaghi il suo impiego rimane in forte dubbio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, FIORENTINA, TUTTI IN “BOLLA” FINO A MARTEDÌ: RESTANO TUTTI A CASA, NIENTE NAZIONALI