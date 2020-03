Dopo la notizia della positività di Dusan Vlahovic, la situazione della Fiorentina, compreso lo staff e la dirigenza tutta non cambia, dato che da giorni tutti componenti del mondo viola sono a casa. I tamponi saranno fatti solo nel caso che qualcuno di questi manifesterà sintomi riconducibile al Coronavirus, non prima. Anche l’Udinese, ultima avversaria della Fiorentina, resta in quarantena in attesa dei sintomi.