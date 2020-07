Nazione, Vlahovic, mistero sul suo rinnovo: tre gare per svoltare e restare alla Fiorentina

Dusan Vlahovic si è visto poco nelle ultime sfide, cambio di gerarchie in attacco e maggior spazio a Cutrone. Tutti vogliono l’attaccante, nessuno ha dubbi su di lui, ma per lui ora poco più di 100 minuti in cinque gare. Il rinnovo? Sembra essere un rebus, non solo perché Ramadani, il suo procuratore, gestisce anche Milenkovic, anche le prestazioni buone di Patrick sono un ostacolo. Ora son rimaste tre gare per trovare una svolta. Lo riporta La Nazione.