In questa sessione di calciomercato potrebbe instaurarsi un asse con il Milan. Milenkovic-Vlahovic potrebbero essere un maxi-incasso da 60 milioni per la Fiorentina. Proprio ad un incontro per il difensore, i rossoneri hanno provato ad introdurre nel discorso Vlahovic ma la Fiorentina lo lascerebbe partire solo per un’altra offerta. Cutrone resterà in viola. Lo scrive La Nazione.