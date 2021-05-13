(FOTO): Vlahovic e la mentalità da top player: di notte si allena al centro sportivo

Vlahovic non molla mai, si allena anche di notte per migliorare

Dusan Vlahovic ha sempre più la stoffa del campione, tanti i consigli dati da Franck Ribery. Di ritorno dalla trasferta di Cagliari infatti, Dusan, non ci ha pensato un secondo, di notte è andato al centro sportivo e si è allenato. In una storia su Instagram ha mostrato che stava facendo una seduta di cyclette.

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