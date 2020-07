Dusan Vlahovic vuole tornare ancora al gol. Queste ultime cinque gare serviranno per dimostrare alla società di credere ancora in lui per la squadra de futuro. Un attaccante esperto come Mandzukic potrebbe aiutarlo nella crescita. Il rinnovo del contratto è stato rimandato, servirà ancora un po’ di tempo e pazienza. Lo scrive La Nazione.