Vlahovic è arrivato poco fa al J-Medical di Torino: ora visite mediche e poi la firma

Dusan Vlahovic è arrivato da pochi minuti al J Medical per le visite con la Juventus. L’attaccante serbo, che arriverà dalla Fiorentina per 75 milioni di euro, bonus inclusi, inizierà dunque la sua avventura in bianconero, con la firma attesa per la giornata di oggi, dopo tutti i test. Lo scrive TMW.

