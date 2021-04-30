CorSport, Vlahovic, Commisso non vuole rischiare un secondo "caso Chiesa", vuole blindarlo

Tutti i top club pazzi per Vlahovic, ma la Fiorentina vuole blindarlo

Vlahovic in un batter d'occhio ha solleticato la fantasia dei top club internazionali. Lo stanno cercando tutti: piace al Liverpool, allo United, al Real Madrid per non parlare del Milan che con Pioli lo ha lanciato sul palcoscenico della Serie A a San Siro. Commisso non vuole correre il rischio di un nuovo "caso Chiesa" ed i suoi uomini stanno già lavorando, magari puntando ad allegare intanto di un ulteriore anno l'accordo in essere - quello attuale scade nel 2023 - ma soprattutto equiparando l'ingaggio del ragazzo a quello dei top player viola, intanto arrivando almeno a 2 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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