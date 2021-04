Vlahovic, Commisso sta arrivando per blindarlo: la volontà è prolungare il contratto che scade nel 2023

Vlahovic, fra campo e rinnovo, è il grande protagonista della Fiorentina attuale. I gol sono già tredici in campionato ed è un compito che riguarda lo stesso attaccante insieme a Iachini, mentre il prolungamento ancora non c’è e l’argomento sarà con tutta probabilità affrontato direttamente da Commisso che dagli Stati Uniti arriverà in città nelle prossime ore. Attualmente il giocatore è in scadenza nel giugno 2023, ma un accordo dovrà essere trovato al più presto se la Fiorentina vuole provare a trattenerlo perchè diversi top club in Europa sembrano già essere fra le pretendenti interessate. La società vita farà un tentativo per il prolungamento del suo bomber esploso negli ultimi mesi. L’ingaggio proposto dovrà essere molto diverso da quello attuale. Lo riporta Tuttosport.

