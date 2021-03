Come scrive il Corriere dello Sport, la Fiorentina si affida per l’ennesima volta a Vlahovic. L’attaccante serbo è a caccia della sua decima rete in campioanto contro una delle squadre che più di tutte in passato si è fatta sotto per lui: quella Roma che lo vorrebbe come futuro sostituto di Dzeko. Vlahovic intanto pensa solo a migliorarsi, magari in futuro garantendosi un rinnovo a cifre superiori rispetto agli 800mila euro percepiti attualmente

BONETTI: “CHE ALLA FIORENTINA CI SIA QUALCOSA CHE NON VA E’ UN DATO DI FATTO. I PROBLEMI SONO VENUTI A GALLA”