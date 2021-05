Vlahovic balla da solo, 19° gol in questo campionato. Battuto il record di Altafini

Difficile trovare aggettivi per descrivere Dusan Vlahovic. Meglio forse affidarsi ai numeri. Con la doppietta di ieri infatti il serbo è salito a quota 19 gol in campionato. E per capire quanto valga questa cifra basta pensare che a 21 anni e 95 giorni è il giocatore più giovane ad averne realizzati almeno 18 in una singola stagione di Serie A dal 1958/59. Allora, a riuscirci, fu un certo Jose Altafini. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

