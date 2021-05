Fiorentina-Bologna o “difese da incubo”, la Viola butta via la vittoria, tre volte è passata in vantaggio

Se fosse uno show televisivi ci si potrebbe scherzare sopra e rinominarlo “difese da incubo”. Quelle di Bologna e Fiorentina che in un insolito Derby dell’Appennino riescono a mettere in ila una serie di errori che non basterebbero ore ed ore di filmati per rivederti tutti nel dettaglio. Finisce 3-3 e il punto se lo gode di più il Bologna, che per tre volte riesce a ribattere su una Fiorentina che per tre volte si era portata in vantaggio. Lo scrive Repubblica.

