Vlahovic, Atletico Madrid e City in pole ma occhio alla Juve: 6 mln al giocatore e 10 all’agente

Già nei mesi scorsi Vlahovic era già stato accostato alla Juventus, che in cerca di una punta e con una disponibilità economica limitata ha poi puntato su Kaio Jorge. Ci sono anche i bianconeri, però, alla corsa per il gioiello viola: difficile un tentativo a gennaio, più probabile che possano provare l’assalto per l’estate prossima. Per portarlo via da Firenze servono circa 45 milioni di euro da mettere sul piatto per Commisso, almeno 6 milioni d’ingaggio per il giocatore e oltre i 10 di commissioni per il suo agente.

Lo spera la Juve ma anche Manchester City e Atletico Madrid, che in estate aveva proposto un contratto da circa 4 milioni all’anno senza però riuscire a portarlo a Madrid. I Colchoneros ci riproveranno, al momento in pole ci sono loro insieme ai Citizens di Guardiola. Più indietro Manchester United e Tottenham. Tutti pazzi per Vlahovic, la stella della Fiorentina che non rinnova e strizza l’occhio al mercato. Lo riporta Calciomercato.com.

