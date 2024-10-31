Viviano: "Vlahovic è più forte di Kean, non è un top ma è migliore del viola"

L'attaccante serbo della Juventus è stato definito più forte del viola dall'ex portiere della Fiorentina Viviano

A Tvplay l'ex portiere viola Emiliano Viviano ha parlato del confronto tra il nuovo attaccante della Fiorentina Moise Kean e l'ex Dusan Vlahovic: "Due giocatori diversi, due attaccanti con caratteristiche diverse, al momento Kean sta facendo meglio perché gioca in una squadra perfetta per lui. La Fiorentina va in verticale, si affida alla sua profondità e lui sta rendendo molto bene, mentre Vlahovic a Torino non sta giocando come sa. Il serbo è involuto, fuori dall'area sbaglia tanto e non è lucido, viene a giocare coi compagni ma sbaglia gli appoggi e non riesce a tenere palla come a Firenze faceva. Per me ha un problema più mentale perché l'attaccante è forte e queste cose le sa fare, è più forte di Kean perché è più bomber e fa più gol. Non stiamo parlando di Haaland ma non è scarso."

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