Questi alcuni passaggi dell’intervista ad Emiliano Viviano sul Corriere di Bologna: “Bologna-Fiorentina sì non è una partita qualsiasi per me. Nasco tifoso della Fiorentina ma sono profondamente legato a Bologna. La Fiorentina ha cambiato allenatore quindi ci sarà qualche incognita in più per il Bologna. Se la sarebbe aspettata la sfida Skorupski-Dragowski? Forse no anche se la scuola polacca ha sempre lavorato bene con i portieri e negli ultimi dieci anni ha sfornato talenti importanti da Boruc in avanti”.