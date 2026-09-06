Viviano spara su Grosso: "Giusto contestarlo, lui è il primo responsabile di questo disastro"

L'ex portiere viola ha parlato dell'avvio terribile della Fiorentina

Fiorentina, avvio da incubo: Viviano spara a zero su Grosso e salva solo Njie

È un inizio di stagione da bollino rosso per la Fiorentina, travolta da tre sconfitte consecutive, zero punti in classifica e un ambiente già in pieno clima di contestazione. A fare il punto sulla delicata situazione in casa viola è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset l’ex portiere e noto tifoso gigliato Emiliano Viviano, che non ha usato mezzi termini per analizzare la crisi della squadra: “È del tutto legittimo che la tifoseria protesti contro Grosso: con chi altri dovrebbero prendersela? La dirigenza ha investito molto sul mercato, di conseguenza è naturale che le colpe adesso vengano attribuite al tecnico. A mio avviso, più che l'assenza totale di punti in classifica, l'aspetto allarmante è la totale mancanza di un'identità tattica. Una vittoria può scaturire da molteplici fattori, ma al di là dei risultati negativi, la prestazione della squadra è stata insufficiente in tutti e tre i match”.

Passando all'analisi delle prestazioni individuali dell'ultimo turno, l'ex estremo difensore ha poi evidenziato sia le difficoltà che le poche note liete emerse sul campo: “Mastantuono è stato bocciato nell'ultima sfida: a differenza dei primi due turni, ha rimediato una brutta prestazione. Gli aspetti da salvare sono stati veramente risicati, ma tra questi c'è senza dubbio la prova di Njie, autore di un'ottima gara”. Per la Fiorentina e per Grosso il margine di errore è ormai azzerato e la piazza chiede una scossa immediata.