Viviano sotto la curva viola a fine partita: "Grazie ai tifosi della Fiorentina per il grande affetto"

Emiliano Viviano, grande tifoso della Fiorentina, nella partita di ieri è stato omaggiato con cori "Emiliano Viviano uno di noi" e a fine partita è stato salutato con grande affetto da tutti i support...

Emiliano Viviano, grande tifoso della Fiorentina, nella partita di ieri è stato omaggiato con cori "Emiliano Viviano uno di noi" e a fine partita è stato salutato con grande affetto da tutti i supporters viola presenti, con il portiere che si è recato sotto il settore ospiti. Queste le sue parole oggi su Twitter di ringraziamento:

"Che grande emozione ieri a Marassi! Grazie di cuore a tutti, ai tifosi della Samp che mi sostengono sempre e mi fanno sentire a casa. E grazie ai tifosi Viola, che a fine gara mi hanno salutato con grandissimo affetto!"

Ecco il tweet del portiere toscano: