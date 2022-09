Viviano ha fiducia “Bisogna avere pazienza con la Fiorentina, c’è credito per quanto fatto l’anno scorso”

Emiliano Viviano, portiere di fede viola ed ex giocatori della Fiorentina, ha parlato al Corriere fiorentino, queste le sue parole:

“Si deve avere pazienza ed essere equilibrati nei giudizi, in questo momento la Fiorentina merita fiducia per quanto fatto lo scorso anno, siamo tutti affamati di risultati. Contro il Basaksehir sono curioso di vedere la squadra, sono una squadra vera, sarà un bel test. Vero che alcuni risultati non sono arrivati ma è anche vero che alcune partite meritavano di vincerle, contro la Juventus e contro il Riga. Stasera sarà partita vera, loro sono secondi in classifica non per caso”

