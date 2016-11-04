Viviano cuore viola: "Però vincetele tutte tranne due..."

L'estremo difensore torna di nuovo al Franchi da avversario

Emiliano Viviano, estremo difensore della Samp e super tifoso della Fiorentina, ha parlato anche di viola oggi al Secolo XIX, in vista della gara di domenica prossima: "La Fiorentina? Si va là come sempre, per fare la nostra partita, con la nostra mentalità. Tutti sanno che cosa rappresenti per me la Fiorentina. Ma nello stesso tempo sono un professionista e poi anche la Samp ormai fa parte del mio cuore. Mettiamola così, mi piacerebbe che la Fiorentina le vincesse tutte tranne due. Avete già capito quali".