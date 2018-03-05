Viviano: "Caro Astori, tua figlia saprà da me e da tutta la mia città che uomo eri..."

Emiliano Viviano, portiere della Sampdoria e grande tifoso viola ha parlato attraverso un post su Facebook della tragedia di Davide Astori, queste le sue parole:"Ho aspettato sperando che qualcuno mi...

Emiliano Viviano, portiere della Sampdoria e grande tifoso viola ha parlato attraverso un post su Facebook della tragedia di Davide Astori, queste le sue parole:

"Ho aspettato sperando che qualcuno mi dicesse che era uno scherzo...non ci posso e non voglio crederci, non so dove sono i perché. Io so chi eri, cosa eri e so che cosa lasci...vuoto, un vuoto enorme per l’uomo, per il babbo, per il marito e per essere stato il mio capitano. A volte noi pensiamo di essere immortali ma non lo siamo, penso a te e penso alla tua bimba che però crescerà e saprà da tutti noi e dalla mia città che grande uomo era il suo babbo! Buon viaggio Davide ci vediamo lassù..."