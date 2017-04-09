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Viviano a Baba al 90°: "Me l'hai tirata sui piedi, dovevi alzarla"

Curioso e simpatico siparietto a fine gara tra Emiliano Viviano e Khouma El Babacar al Ferraris di Genova, con il portiere che ha avvicinato il senegalese, autore di un gol e vicino al sigillo che avr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 aprile 2017 15:24
Viviano a Baba al 90°: "Me l'hai tirata sui piedi, dovevi alzarla" -
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Curioso e simpatico siparietto a fine gara tra Emiliano Viviano e Khouma El Babacar al Ferraris di Genova, con il portiere che ha avvicinato il senegalese, autore di un gol e vicino al sigillo che avrebbe dato la vittoria alla Fiorentina: "Dai, me l'hai tirata sui piedi - ha detto il portiere supporter viola scherzando - dovevo alzarla".

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