Viviano a Baba al 90°: "Me l'hai tirata sui piedi, dovevi alzarla"
Curioso e simpatico siparietto a fine gara tra Emiliano Viviano e Khouma El Babacar al Ferraris di Genova, con il portiere che ha avvicinato il senegalese, autore di un gol e vicino al sigillo che avr...
A cura di Redazione Labaroviola
09 aprile 2017 15:24
Curioso e simpatico siparietto a fine gara tra Emiliano Viviano e Khouma El Babacar al Ferraris di Genova, con il portiere che ha avvicinato il senegalese, autore di un gol e vicino al sigillo che avrebbe dato la vittoria alla Fiorentina: "Dai, me l'hai tirata sui piedi - ha detto il portiere supporter viola scherzando - dovevo alzarla".