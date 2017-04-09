Viviano a Baba al 90°: "Me l'hai tirata sui piedi, dovevi alzarla"

Curioso e simpatico siparietto a fine gara tra Emiliano Viviano e Khouma El Babacar al Ferraris di Genova, con il portiere che ha avvicinato il senegalese, autore di un gol e vicino al sigillo che avr...

A cura di Redazione Labaroviola 09 aprile 2017 15:24

Condividi