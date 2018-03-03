Vittorio Cecchi Gori lascia finalmente l'ospedale dopo il grave malore. Dimagrito e con Rita Rusic al suo fianco

Questa mattina Vittorio Cecchi Gori ha lasciato l’ospedale per far ritorno a casa. Dopo oltre due mesi, il produttore cinematografico è stato dimesso. Assieme a lui c’erano anche l’ex moglie Rita Rusi...

Questa mattina Vittorio Cecchi Gori ha lasciato l’ospedale per far ritorno a casa. Dopo oltre due mesi, il produttore cinematografico è stato dimesso. Assieme a lui c’erano anche l’ex moglie Rita Rusic ed il figlio Mario, che in questo lungo periodo gli sono stati sempre vicini. Era la sera del 24 dicembre quando Cecchi Gori è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma. Dopo il ricovero, il produttore è apparso visibilmente dimagrito ma sorridente vicino ai suoi cari. L’ufficio stampa che segue la famiglia, Angelo Perrone, ha fatto sapere: «La presenza di Mario e Rita ha sicuramente aiutato Vittorio in questa fase molto delicata».

Corriere.it