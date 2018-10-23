Vittorio Cecchi Gori è in gran forma, si è fidanzato con la "nuova" Sabrina Ferilli (FOTO)
Dopo il brutto problema di salute del Natale scorso l’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori si sta riprendendo. Le sue condizioni di salute starebbero migliorando e avrebbe trovato anche...
Dopo il brutto problema di salute del Natale scorso l’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori si sta riprendendo. Le sue condizioni di salute starebbero migliorando e avrebbe trovato anche l'amore. Questi alcuni scatti del Messaggero in una cena romana segreta dell'ex proprietario della Fiorentina, in cui Vittorio sembra proprio in splendida forma
Come riporta Dagospia, dopo i gravi problemi di salute, il noto produttore è stato pizzicato con Roberta Pedrelli. Showgirl e modella 38enne (classe 1980), Pedrelli ha lavorato in alcune trasmissioni calcistiche, tra cui Tiki Taka, e ha posato per PlayBoy. Tifosissima della Roma, è madre di un bambino. Molto conosciuta nell'ambiente calcistico romano e apprezzata sui social network.