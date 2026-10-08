Vitale: "Vanoli ha una squadra da primi 8 posti, ha giocatori di grande qualità che saltano l'uomo"

Il noto ex dirigente di Empoli e Lucchese ha parlato di Fiorentina

L'ex dirigente di Empoli e Lucchese, Pino Vitale, è intervenuto al Salotto Viola su Italia 7 per fare il punto sulla Fiorentina, analizzando il momento della squadra e le prestazioni di alcuni singoli.

"Ranieri è un vero leader, giusto il suo rinnovo" «Ndour ha realizzato due splendide reti, non solo quella spettacolare da oltre 70 metri, ma anche il gran gol di testa. È un buon calciatore che si inserisce benissimo in un contesto come quello viola: non parliamo di un fuoriclasse assoluto, ma è un giocatore solido e con un ottimo fiuto del gol. Per quanto riguarda il rinnovo di Ranieri, parliamo di un elemento che era già un punto di riferimento nello spogliatoio. In campo fa sentire la sua presenza e garantisce sempre un rendimento costante: la Fiorentina fa benissimo a puntare su di lui».

"I giovani talenti e la scelta su Vanoli" «L'addio di Grosso? Di fronte a un allenatore che ammette di non sentirsela più di continuare, la dirigenza ha preso la decisione migliore possibile. Quando Vanoli se ne andò, in pochi ci avrebbero scommesso, mentre al suo ritorno è stato accolto con grandissimo entusiasmo. L'ambiente gli vuole bene e questo non potrà che aiutarlo a fare un ottimo lavoro. Oggi la Fiorentina vanta 4 o 5 elementi di enorme qualità. Giocatori capaci di puntare e saltare l'uomo come Njie, Atta, Gonçalves e Mastantuono sono di un livello altissimo, merce rara a Firenze da diversi anni a questa parte. A loro aggiungo anche Oulaï e Dragusin tra mediana e difesa: tutti profili nettamente sopra la media».

"Oulaï e Fagioli insieme? Un centrocampo da Europa" «Questa Fiorentina ha il potenziale per stazionare stabilmente tra le prime otto del campionato. La stagione è ancora lunga e i risultati delle prime tre giornate contano fino a un certo punto: l'obiettivo Europa è ampiamente alla portata. A Genova la squadra deve andare per prendersi i tre punti, poi le sfide contro Como, Inter e Atalanta ci diranno di che pasta è fatta davvero questa rosa. Fagioli ha mostrato ottime cose in Nazionale e, insieme a Oulaï, può formare una mediana di grande spessore. Hanno caratteristiche complementari e possono coesistere benissimo: Oulaï nel ruolo di regista e Fagioli come mezzala».