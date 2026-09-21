Vitale gela l’entusiasmo viola: "Troppa euforia, col Napoli una buona partita, nulla di più"

Il dirigente invita a mantenere prudenza dopo i risultati positivi ottenuti dalla Fiorentina e rimanda ogni valutazione sugli obiettivi stagionali

L'entusiasmo attorno alla Fiorentina è cresciuto rapidamente dopo i risultati ottenuti nelle ultime giornate, ma secondo Pino Vitale è ancora troppo presto per lasciarsi andare a valutazioni definitive. Intervenuto ai microfoni di RTV 38, il dirigente ha analizzato il momento della squadra viola invitando l'ambiente a mantenere i piedi per terra.

"Noto grande euforia da tutte le parti su questa Fiorentina. Secondo me, la squadra ha giocatori di grande talento, ma bisogna dare tempo all’allenatore e poi vedremo. Ha vinto contro Venezia e Pisa, mentre ieri ha disputato una buona partita contro il Napoli, e nulla di più"

"Va anche considerato che il Napoli era alle prese con numerosi infortuni. C’è troppa euforia. Diamo tempo all’allenatore e aspettiamo il prossimo ciclo di partite. Voglio vedere la Fiorentina nelle prossime quattro gare: dopo potremo capire meglio quali potranno essere i reali obiettivi della squadra".

Per Vitale, dunque, il momento della Fiorentina va osservato con attenzione senza anticipare conclusioni sugli obiettivi della stagione. Le prossime quattro partite saranno, secondo la sua analisi, un banco di prova significativo per comprendere quale potrà essere il reale percorso della squadra.