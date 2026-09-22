Vanoli vuole lavorare forte: nonostante la sosta lunga ha concesso solo 2 giorni di riposo

Per Vanoli la sosta è un ottimo modo per lavorare forte

Paolo Vanoli vuole sfruttare il momento della sosta per lavorare e sistemare i difetti della sua Fiorentina. Il tecnico viola infatti ha concesso alla sua squadra pochi giorni di riposo nonostante la sosta di 20 giorni. Infatti sono appena 2 le giornate libere per i calciatori viola che poi torneranno al Viola Park da domani per spingere e rimettersi in forma in vista della ripresa del campionato.

A differenza di molti colleghi delle altre squadre di Serie A che hanno concesso tanti giorni di riposo Vanoli nonostante quasi un mese di sosta vuole tutti sul pezzo