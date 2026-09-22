Vanoli convince: la sosta per lavorare sulla nuova Fiorentina. E c’è da capire cosa fare con Dodô

Con Vanoli la squadra ha mostrato un altro volto: ora la sosta sarà fondamentale in vista di un calendario tutt'altro che semplice.

Il pareggio contro il Napoli ha confermato quanto di buono si era già visto dal ritorno di Paolo Vanoli. La Fiorentina ha cambiato volto e, pur senza poter affermare con certezza che il gruppo avesse rigettato Fabio Grosso, la differenza tra le due gestioni è stata evidente. Il rimpianto, se è già possibile parlare di rimpianti, è pensare a cosa sarebbe potuto essere con Vanoli già in panchina: probabilmente non sei punti, ma almeno quattro tra Frosinone e Torino sarebbero stati alla portata. Non tanto per una questione di piazzamento in classifica, quanto perché il calendario dopo la sosta non sarà semplice: Genoa e Sassuolo saranno le gare sulla carta più abbordabili, poi Como al Franchi, Inter a San Siro e Atalanta ancora in casa. Arrivarci con un bottino di punti più ampio avrebbe garantito una maggiore sicurezza.

SOSTA - La pausa arriva dunque in un momento utile. Sarà una sorta di ritiro estivo bis, anche se la squadra non sarà ufficialmente in ritiro, con l'amichevole di domenica contro il Signa a fare da appuntamento intermedio. Otto giocatori sono stati convocati dalle rispettive nazionali, mentre per gli altri si prospettano circa venti giorni di lavoro, soprattutto fisico ma anche tattico. Pedro Gonçalves, come noto, dovrà ritrovare la condizione dopo un'estate particolare, trascorsa ai margini dello Sporting Lisbona in attesa della cessione. Analisi simile anche per Beto, ancora domenica è apparso imballato. Discorso diverso per Atta, il quale dovrà capire insieme a Vanoli che ruolo ricoprire in questa Fiorentina: mezz'ala, più vicino agli attaccanti o addirittura sottopunta. Anche l'utilizzo a gara in corso potrebbe diventare un'ipotesi da valutare. Perché le qualità del francese si sono intraviste (e nessuno le mette in dubbio), ma da lui ci si aspetta di più. Possibile che la chiave sia quella tattica.

E DODÔ? - La sosta servirà anche a fare chiarezza sulla situazione del brasiliano. Dopo un'estate trascorsa tra voci di mercato, un addio che sembrava sempre imminente e una situazione contrattuale poco favorevole - è in scadenza nel 2027 e per ora non ha rinnovato - Dodô è scivolato al terzo posto nelle gerarchie sulla destra. Davanti ha Jimenez, autore anche del gol nell'ultima gara, e João Mário, che può essere adattato anche a sinistra ma che è naturalmente un terzino destro. Vanoli ha ribadito che Dodô non è fuori dal progetto, ma è fattuale che oggi non sia più una prima scelta. I prossimi venti giorni serviranno quindi a capire le sue condizioni e, soprattutto, (se ne può avere uno) quale ruolo ritagliargli nuova Fiorentina.