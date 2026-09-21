Castagnini (DS Frosinone): "La soddisfazione più grande? Vincere 3-0 con la Fiorentina"

Il direttore sportivo del Frosinone celebra il lavoro di Alvini e indica la vittoria di Firenze come il momento più esaltante del campionato finora

"Alvini allenatore sottovalutato? Sono tanti anni che faccio questo mestiere, penso che sia - se non il migliore - uno dei migliori allenatori che ho avuto. Dà gioco e senso alla squadra, è coraggioso. Bisogna dargli atto che il lavoro fatto al Frosinone è straordinario". Lo dice Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone, parlando ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com all'indomani della bella vittoria contro il Como (2-0) che certifica la squadra allenata da mister Massimiliano Alvini come autentica sorpresa di questo inizio di campionato.

Delle 5 partite finora disputate, quale le ha dato più soddisfazione? "Quando fai risultato e vinci, tutte le partite sono belle. Diciamo che quella di Firenze ci ha dato grandi soddisfazioni: vincere lì 3-0 contro la Fiorentina non è cosa da tutti i giorni, ci ha dato anche consapevolezza".

Nell'intervista a TMW, Castagnini parla anche del cammino ancora lunghissima per la salvezza: "Ci sono ancora tante montagne da scalare, adesso abbiamo scalato solo una piccola collina. Dobbiamo stare attenti, concentrati. Siamo pronti per i momenti difficili, sappiamo che arriveranno, ma siamo pronti per affrontarli".