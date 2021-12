Visite mediche per Ikonè a Firenze, primo allenamento con la Fiorentina il 29 Dicembre

Jonathan #Ikoné è già arrivato a Firenze! Visite mediche in corso per il primo colpo del mercato invernale della @acffiorentina! pic.twitter.com/G4nwEr1riY — PentasportRadioBruno (@ilPentasport) December 23, 2021

Primo giorno fiorentino per Ikonè, l’esterno francese arriva dal Lille per 16 milioni di euro più 8 milioni di bonus e la percentuale del 15% della futura rivendita per la società francese. Il classe 1998 è arrivato questa mattina a Firenze e ha svolto le visite mediche, ci sarà al primo allenamento dal 29 dicembre con la Fiorentina, che riprenderà ad allenarsi proprio in quell’occasione dopo le feste natalizie

#Fiorentina Ecco #Ikone. Primo colpo del calciomercato invernale per la società di #Commisso. Oggi visite mediche, poi vacanze natalizie. Verrà ufficializzato soltanto all'inizio di gennaio, ma inizierà ad allenarsi con la squadra viola dal 29 dicembre

