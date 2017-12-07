Virgili: "Sarri tifa viola grazie al padre. Un giorno sarà l'allenatore della Fiorentina. Ma adesso..."
Aurelio Virgili, figlio dell'ex bomber della Fiorentina e grande amico di Maurizio Sarri, ha parlato a Radio Bruno. Queste le sue parole:"È risaputo che Sarri da bambino faceva il tifo per il Napoli m...
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2017 20:19
Aurelio Virgili, figlio dell'ex bomber della Fiorentina e grande amico di Maurizio Sarri, ha parlato a Radio Bruno. Queste le sue parole:
"È risaputo che Sarri da bambino faceva il tifo per il Napoli ma poi il padre lo ha portato a tifare viola. Secondo me sarà il suo ultimo anno a Napoli e alla Fiorentina verrebbe un giorno volentieri, in passato è stato vicino ai viola ma il suo destino adesso è quello di andare su una panchina importante”.