Virgili: "Sarri tifa viola grazie al padre. Un giorno sarà l'allenatore della Fiorentina. Ma adesso..."

Aurelio Virgili, figlio dell'ex bomber della Fiorentina e grande amico di Maurizio Sarri, ha parlato a Radio Bruno. Queste le sue parole:"È risaputo che Sarri da bambino faceva il tifo per il Napoli m...

Aurelio Virgili, figlio dell'ex bomber della Fiorentina e grande amico di Maurizio Sarri, ha parlato a Radio Bruno. Queste le sue parole:

"È risaputo che Sarri da bambino faceva il tifo per il Napoli ma poi il padre lo ha portato a tifare viola. Secondo me sarà il suo ultimo anno a Napoli e alla Fiorentina verrebbe un giorno volentieri, in passato è stato vicino ai viola ma il suo destino adesso è quello di andare su una panchina importante”.