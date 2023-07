Viola Park, per il ritiro sedute brevi ma intense, Italiano ha dato l’ok. Il trasloco verrà fatto con calma

Scrive il Corriere Fiorentino, il Viola Park non è ancora pronto, a dieci giorni dal ritiro e per questo la Fiorentina ha chiesto ed ottenuto dal Comune di Firenze una deroga fino al 31 agosto per l’utilizzo dei campini. Così da poter traslocare con calma e soprattutto tutelarsi in caso il centro sportivo non fosse pronto. Bagno a Ripoli è invece pronta ad accogliere la Fiorentina. Italiano ha dato l’ok a questa situazione, se a livello climatico sarà insostenibile si troverà una soluzione. Particolare l’attenzione dedicata all’alimentazione, al riposo ed al clima delle camere. Gli allenamenti inizieranno alle 8.30/9 mentre al pomeriggio dopo le 17.30/18. Sedute brevi ma intense.