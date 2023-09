Viola Park, l’inaugurazione l’11 ottobre, sarà intitolato a Commisso. Nei giorni precedenti arriverà l’agibilità 

La Fiorentina inaugurerà il Viola Park l’11 ottobre, durante la sosta del campionato per gli impegni della Nazionale. Una data sospirata da tempo dalla proprietà viola, prevista inizialmente per i primi giorni di settembre e poi via via scivolata in avanti. Nei giorni precedenti all’evento l’impianto otterrà la tanto chiacchierata agibilità e dunque sarà possibile tagliare il nastro ufficialmente. Con l’occasione il Viola Park sarà intitolato a Rocco Commisso, un omaggio che la dirigenza ha voluto fare al presidente. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, FIORENTINA, I GOL SONO ARRIVATI DA TUTTI I REPARTI TRANNE DALL’ATTACCO: BELTRAN E NZOLA ANCORA A SECCO