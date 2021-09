Viola Park, ieri la visita dei tifosi: ci saranno delle aule per far studiare i ragazzi delle giovanili

“Credo che i nostri tifosi abbiano già capito come sarà grande e bello questo posto”. Parole del presidente della Fiorentina, Commisso, che ieri ha accolto una delegazione di tifosi in visita al Viola Park, il centro sportivo in costruzione a Bagno a Ripoli. I dirigenti della Fiorentina hanno illustrato il progetto, mostrato i passi avanti del cantiere e dove sorgeranno i campi. Nel centro sportivo della Fiorentina troveranno posto anche delle aule per far studiare i ragazzi delle squadre giovanili. Lo scrive Repubblica.

