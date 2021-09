Corriere dello Sport, Vlahovic, Commisso spera che rinnovi prima del suo ritorno negli USA

Con la penna in mano e il pallone in rete. A Firenze i tifosi vorrebbero Vlahovic così: pronto a mettere la firma sul rinnovo contrattuale e sempre a festeggiare per una rete. Contro l’Udinese nella sua carriera ancora non ha mai segnato e questa sfida ulteriore diventa un tassello da aggiungere alla sua collezione di bersagli in Serie A.

L’altra partita è invece sul contratto e da questo punto di vista la frase della società è sempre in auge. Lo stesso Rocco Commisso qualche giorno fa ha ribadito la sua speranza di portare a casa il rinnovo del ragazzo prima della sua partenza per gli Stati Uniti, ma non ha potuto dare certezze, fare promesse. Lo scrive il Corriere dello Sport.

