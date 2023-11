Viola Park aperto per vedere Cukaricki-Fiorentina: presenti anche Barone e gli infortunati

Alle 18:45 la Fiorentina scenderà in campo in Serbia contro il Cukaricki per la quarta giornata della fase a gironi di Conference League. Joe Barone e il resto della dirigenza viola rimasta a Firenze vedrà la gara al Viola Park che apre anche ai tifosi per l’occasione. Con loro anche i giocatori che non sono potuti andare in Serbia. Lo riporta Sky.