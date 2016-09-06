Viola in nazionale, tutti gli impegni e le prestazioni dei convocati con le rispettive nazionali

Da Sánchez a Ilicic passando per gli Azzurri, tutti gli impegni fra amichevoli e qualificazioni

La prima sosta della nuova stagione lascia spazio alla consueta tornata di amichevoli ed alla prima giornata delle qualificazioni valide per il mondiale russo del 2018.

Oltre ad Astori, non troppo colpevole nel caos difensivo ravvisato durante l'amichevole di Bari contro la Francia, e Bernardeschi, che ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle gerarchie del nuovo Ct, vanno sottolineati i 90' di Badelj nel pareggio contro la Turchia, nel corso del quale ha trovato spazio anche Nikola Kalinić, che nel finale ha rilevato lo juventino Pjaca.

Degna di nota invece la prova di Ilicic nel pareggio ottenuto in rimonta dalla sua Slovenia sul campo della Lituania, durante il quale si è reso protagonista dell'assist decisivo per il pareggio finale del centrale difensivo del Chievo Cesar.

Manca all'appello Carlos Sánchez che, dopo aver battuto per 2-0 il Venezuela con la sua Colombia, stanotte dovrebbe partire titolare nella sfida contro il Brasile.

Gianmarco Biagioni